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Царьград

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У людей забирают землю вместе с домами, и это не частный случай: Кто в зоне риска и как защититься?

У людей забирают землю вместе с домами, и это не частный случай: Кто в зоне риска и как защититься?

В Туапсе изымают участки, которые людям когда-то выдало государство. Дома, в которых жили семьи не один год, теперь требуют снести за свой счёт.

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