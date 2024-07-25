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Закон и Порядок

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Еврокомиссия запрещает принимать участие в обмене активами с россиянами

Еврокомиссия запрещает принимать участие в обмене активами с россиянами

Регулирующий орган Еврокомиссии заявил о прямом запрете на участие граждан и юрлиц ЕС в российском обмене активами.

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