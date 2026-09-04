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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В CAS подтвердили получение апелляции ФХР на решение ИИХФ о продлении отстранения сборных на сезон-2026/27

В CAS подтвердили получение апелляции Федерации хоккея России на решение ИИХФ.  Спортивный арбитражный суд (CAS) получил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение российских команд от международных турниров.

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