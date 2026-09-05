Литературные чтения «По ролям: Вечера на даче»

Участники встречи будут читать по ролям фрагменты произведений русских авторов, где лето уже клонится к завершению, сады меняют краски, а в чувствуется прохлада первых осенних дней.
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