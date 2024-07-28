Эксперт Рыжих: выплату на ипотеку получат семьи в статусе многодетных с 2019 г

Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих пояснила РИА Новости, что право на выплату для погашения задолженности по ипотечному кредиту получают россияне, в семьях которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.
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