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ДВФУ подготовит кадры для Находкинского завода минеральных удобрений в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) осенью 2022 года начнет подготовку кадров для Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ), который входит в десятку крупнейших инвестиционных проектов России.

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