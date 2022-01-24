ДВФУ подготовит кадры для Находкинского завода минеральных удобрений в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) осенью 2022 года начнет подготовку кадров для Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ), который входит в десятку крупнейших инвестиционных проектов России.