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Белгородчина за неделю потеряла 16 мирных граждан, более 100 ранены

Белгородчина за неделю потеряла 16 мирных граждан, более 100 ранены

Прошедшая неделя вновь стала одной из самых тяжёлых для Белгородской области. С 31 августа по 7 сентября погибло 16 мирных жителей, более ста ранено.

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