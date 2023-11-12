Эрдоган: В мирной конференции по Газе смогут участвовать все страны региона

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках контактов с журналистами, сделал заявление, в соответствии с которым в международной мирной конференции по сектору Газа получат возможность принять участие все государства, относящиеся к Ближнему Востоку.
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