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Onet: евродепутат от Польши выложил видео с повреждением памятника бойцам УПА

Onet: евродепутат от Польши выложил видео с повреждением памятника бойцам УПА

Европарламентарий от Польши Гжегож Браун опубликовал видео с уничтожением памятника бойцам УПА (организация запрещена в России) под Долгобычувом в Люблинском воеводстве.

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