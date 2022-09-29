Обозреватель Fox News: Власти США могут быть причастны к проблемам с «Северными потоками»

Ведущий американского информационного канала Fox News Такер Карлсон высказал предположение, что недавние инциденты на газопроводах из России в Европу не обошлись без участия администрации президента Джо Байдена.
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