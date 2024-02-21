Боец с позывным «Хром» рассказал об установке российского флага в Авдеевке

Бойцы одного из штурмовых подразделений группировки войск «Центр» рассказали, как им удалось установить российский флаг на крыше здания городской администрации Авдеевки во время боев за освобождение населенного пункта.
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