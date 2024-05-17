Прозрение и озарение снизошло на трансгендера во время Великого поста

Людмила Лиханова

Это...СУЩЕСТВО поняло откуда и куда ветер дует и срочно решилО перекраситься. Надеюсь, что это существо не будет в политике и там, где есть работа или общение с подрастающем поколением даже в виде "кающегося". Сразу вспомнила Станиславского: НЕ ВЕРЮ !. Имеет право жить, но...присмотр должен быть жестким чтобы не втесался в доверие к молодежи. А парттейке нужно смотреть КОГО принимают в свои ряды, посмешище и позорище.