Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 877 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рудольф Рагозин
    Выходит. что судья за свою дурь никак не отвечает. Её бы на перезагрузку головы саму отправить на пару месяцев в служ...После вмешательст...
  • Пульхерия Djem
    Во, как к кормушке стремится, поменял не только пол, но и идеологию ! УБЛЮДОК !!!Прозрение и озаре...
  • Александр Хорошилов
    Ну слава Богу, дело разрешилось Причастным всем, спасибо за труды. Но чтобы впредь, такого не случилось, Уведомить бы...После вмешательст...

Прозрение и озарение снизошло на трансгендера во время Великого поста

Прозрение и озарение снизошло на трансгендера во время Великого поста

Это не просто трансгендер - это наш, отечественный, российский трансгендер, можно сказать, чудо местного разлива.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Это...СУЩЕСТВО поняло откуда и куда ветер дует и срочно решилО перекраситься. Надеюсь, что это существо не будет в политике и там, где есть работа или общение с подрастающем поколением даже в виде &quot;кающегося&quot;. Сразу вспомнила Станиславского: НЕ ВЕРЮ !. Имеет право жить, но...присмотр должен быть жестким чтобы не втесался в доверие к молодежи. А парттейке нужно смотреть КОГО принимают в свои ряды, посмешище и позорище.
Ответить
10 час.
Людмила Лиханова
Потому, что вот такие и сбивают молодежь...И это не ненависть, а желание оградить молодое поколение от извращенцев.
Ответить
10 час.
Пульхерия Djem
Во, как к кормушке стремится, поменял не только пол, но и идеологию ! УБЛЮДОК !!!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх