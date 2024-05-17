Это не просто трансгендер - это наш, отечественный, российский трансгендер, можно сказать, чудо местного разлива.
Прозрение и озарение снизошло на трансгендера во время Великого поста
Комментарии
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Людмила Лиханова
Это...СУЩЕСТВО поняло откуда и куда ветер дует и срочно решилО перекраситься. Надеюсь, что это существо не будет в политике и там, где есть работа или общение с подрастающем поколением даже в виде "кающегося". Сразу вспомнила Станиславского: НЕ ВЕРЮ !. Имеет право жить, но...присмотр должен быть жестким чтобы не втесался в доверие к молодежи. А парттейке нужно смотреть КОГО принимают в свои ряды, посмешище и позорище.
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10 час.
Людмила Лиханова
Потому, что вот такие и сбивают молодежь...И это не ненависть, а желание оградить молодое поколение от извращенцев.
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10 час.
Пульхерия Djem
Во, как к кормушке стремится, поменял не только пол, но и идеологию ! УБЛЮДОК !!!
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6 час.
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