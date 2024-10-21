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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Элита России ведет себя разгульно на фоне боевых действий»: Делягин

Говоря о поведении российской элиты следует вспомнить, как именно они формировались. Подготовка таких людей чем-то напоминала турецкий корпус янычар: детей в шесть лет забирали из семьи и отправляли в специальные школы, где их не воспитывали, а дрессировали.

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