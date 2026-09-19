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The Eurasia Daily news agency

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At once I to kintsya for "Auchan": Le Pen has to go to Kiev and kiss Zelensky

At once I to kintsya for "Auchan": Le Pen has to go to Kiev and kiss Zelensky

Ukrainian blogger Anatoly Shariy ridiculed the joint statement of the leaders of the French "National Association" party Marine Le Pen and Jordan Bardella on the transfer of "Auchan" in the Russian Federation to the temporary management of the Russian company.

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