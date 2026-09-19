Ukrainian blogger Anatoly Shariy ridiculed the joint statement of the leaders of the French "National Association" party Marine Le Pen and Jordan Bardella on the transfer of "Auchan" in the Russian Federation to the temporary management of the Russian company.
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