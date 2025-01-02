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ЖИВОЙ УГОЛОК

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Кинолог Голубев рассказал, как вести себя с собакой в период запуска фейерверков

Кинолог Голубев рассказал, как вести себя с собакой в период запуска фейерверков

Кинолог Голубев рассказал, как вести себя с собакой в период запуска фейерверков 2 января 2025, 06:00 Полина Полетаева Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в беседе с RT, как вести себя с собакой в период запуска фейерверков.

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Комментарии
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Alex Nемо
Моя первая немецкая овчарка, пока была щенком, боялась любого громкого звука. В возрасте 6 месяцев я начала брать ее на стрельбище. В возрасте 12 месяцев она не реагировала, даже когда кто-то стрелял из пистолета рядом с ней. Просто смотрела, чтобы убедиться, что пистолет не направлен на меня! Однажды мой друг направил на меня незаряженный пистолет в шуткy — его «наградой» был довольно сильный укус, хотя она знала, что он мой друг!
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