Кинолог Голубев рассказал, как вести себя с собакой в период запуска фейерверков

Alex Nемо

Моя первая немецкая овчарка, пока была щенком, боялась любого громкого звука. В возрасте 6 месяцев я начала брать ее на стрельбище. В возрасте 12 месяцев она не реагировала, даже когда кто-то стрелял из пистолета рядом с ней. Просто смотрела, чтобы убедиться, что пистолет не направлен на меня! Однажды мой друг направил на меня незаряженный пистолет в шуткy — его «наградой» был довольно сильный укус, хотя она знала, что он мой друг!