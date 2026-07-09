NASA активировало зонд «Новые горизонты» за 9,5 миллиарда километров от Земли

Художественное изображение зонда «Новые горизонты» / © NASA Путешествие между самыми удаленными объектами Солнечной системы занимает многие годы, поэтому большую часть времени «Новые горизонты» просто движется по заданной траектории, выполняя лишь пассивный сбор научных данных.
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