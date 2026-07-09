Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 145 подписчиков

NASA активировало зонд «Новые горизонты» за 9,5 миллиарда километров от Земли

NASA активировало зонд «Новые горизонты» за 9,5 миллиарда километров от Земли

Художественное изображение зонда «Новые горизонты» / © NASA Путешествие между самыми удаленными объектами Солнечной системы занимает многие годы, поэтому большую часть времени «Новые горизонты» просто движется по заданной траектории, выполняя лишь пассивный сбор научных данных.

Вернуться к статье