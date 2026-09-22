Alibaba замахнулась на ИИ-модель до 10 трлн параметров

Qwen 4.5 и Qwen 5 могут стать основой следующего поколения моделей Alibaba Alibaba планирует создать новую модель искусственного интеллекта с 5–10 трлн параметров, заявил гендиректор компании Эдди Ву на конференции Apsara в Ханчжоу.
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