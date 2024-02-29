Российские артиллеристы уничтожили в ДНР наблюдательный пункт ВСУ с разведчиками

ВСУ под Соледаром лишились наблюдательного пункта с разведчиками. Удар по объекту нанесли артиллеристы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, сообщило РИА «Новости».
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