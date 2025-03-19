«Мог сдохнуть под забором»: история бездомного пермяка, пережившего клиническую смерть

В тот злополучный ноябрьский день Игорь приехал на машине в гараж, заглушил мотор и решил согреться. Пермяк достал «чекушку», сделал несколько глотков, но вскоре почувствовал себя плохо и начал задыхаться.
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