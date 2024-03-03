«Если бы его отравили, то вся камера бы сдохла» Экс—заключенный честно рассказал о жизни в колонии №3 «Полярный волк», где умер Навальный* – что происходило за решеткой

Фото: кадр из видео с канала «Искренний Я» 3 дня назад 95K прочитали Бывший заключенный, отсидевший в соседней колонии что и Навальный,* рассказал об условиях жизни там, выразив уверенность в роковой случайности смерти оппозиционера.