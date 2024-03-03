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«Если бы его отравили, то вся камера бы сдохла» Экс—заключенный честно рассказал о жизни в колонии №3 «Полярный волк», где умер Навальный* – что происходило за решеткой

«Если бы его отравили, то вся камера бы сдохла» Экс—заключенный честно рассказал о жизни в колонии №3 «Полярный волк», где умер Навальный* – что происходило за решеткой

Фото: кадр из видео с канала «Искренний Я»  3 дня назад 95K прочитали Бывший заключенный, отсидевший в соседней колонии что и Навальный,* рассказал об условиях жизни там, выразив уверенность в роковой случайности смерти оппозиционера.

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