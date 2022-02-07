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Гинцбург: длительную защиту после COVID-19 обеспечивает только вакцинация и бустер

Гинцбург: длительную защиту после COVID-19 обеспечивает только вакцинация и бустер

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что иммунитет человека после COVID-19 не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов, а надолго защитить можно только при помощи вакцинации и бустера.

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