Гинцбург: длительную защиту после COVID-19 обеспечивает только вакцинация и бустер

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что иммунитет человека после COVID-19 не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов, а надолго защитить можно только при помощи вакцинации и бустера.