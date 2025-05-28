Проведи это лето в составе делегации РТ на главном Молодежном форуме ПФО

Татарстан завершает формирование делегации на одно из самых ожидаемых молодежных событий этого лета – Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга», который с 24 по 29 июля объединит молодых людей из 14 регионов ПФО на живописной Мастрюковской поляне Самарской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии