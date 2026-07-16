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Регионы России

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Чемпионат мира по футболу 2026 уже унес десятки жизней по всему миру

Чемпионат мира по футболу 2026 уже унес десятки жизней по всему миру

Так, одной из наиболее громких трагедий стала гибель 46-летнего аргентинца Франко Депаули, который скончался после конфликта между болельщиками в городе Каньюэлас после матча 1/8 финала Аргентина — Египет.

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