Чемпионат мира по футболу 2026 уже унес десятки жизней по всему миру

Так, одной из наиболее громких трагедий стала гибель 46-летнего аргентинца Франко Депаули, который скончался после конфликта между болельщиками в городе Каньюэлас после матча 1/8 финала Аргентина — Египет.
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