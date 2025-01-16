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Царьград

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Украина атакует Белгородскую область: 89 боеприпасов и 43 беспилотника

Украина атакует Белгородскую область: 89 боеприпасов и 43 беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских войск на регион: девять районов подверглись обстрелам с применением 89 боеприпасов и 43 беспилотников.

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