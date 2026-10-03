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Отремонтировать дачу и запастись антидепрессантами: как выживают и готовятся к зиме киевляне

Отремонтировать дачу и запастись антидепрессантами: как выживают и готовятся к зиме киевляне

Киевляне, с которыми удалось пообщаться изданию Украина.ру, называют ситуацию с ракетными ударами и атаками "Гераней", которые они по старой привычке называют "Шахедами", ужасной, вызывающей страх и апатию .

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