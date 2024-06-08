Украина атаковала российский военный аэродром

Гарибян Сусанна

Не понимаю, почему самолёты не в ангарах или не замаскированы? 22 июня 1941 года фашисты, имея на руках карты расположения самолётов, нанесли удар по аэродромам, результат-потеря 80% самолётов в приграничных округах. Сейчас возможностей прикрыть аэродромы больше, так в чём же дело? Опять рассчитываем на авось...