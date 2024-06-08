Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украина атаковала российский военный аэродром

Украина атаковала российский военный аэродром

Украинские дроны продолжают достигать глубокого российского тыла. Так, сегодня утром была предпринята атака на Северную Осетию.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Не понимаю, почему самолёты не в ангарах или не замаскированы? 22 июня 1941 года фашисты, имея на руках карты расположения самолётов, нанесли удар по аэродромам, результат-потеря 80% самолётов в приграничных округах. Сейчас возможностей прикрыть аэродромы больше, так в чём же дело? Опять рассчитываем на авось...
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11 час.
ВТ
Василий Топчий
Этот вопрос курировал Иванов.
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10 час.

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