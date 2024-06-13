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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Жедсон будет усилением для «Зенита», он очень талантлив. Может претендовать на роль звездного игрока РПЛ». Агент Барбоза об интересе «Зенита» к хавбеку «Бешикташа» 

Сообщалось, что «Бешикташ» потребует 20 млн евро за 25-летнего португальского хавбека. «Жедсон – игрок школы «Бенфики», хороший, с большим потенциалом.

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