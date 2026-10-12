Минобороны: военные нейросети будут обучаться на единой базе боевого применения дронов

Минобороны России создало единую базу боевого применения дронов для обучения военных нейросетей. Новый сервис предоставляет разработчикам беспилотных систем доступ к специализированному хранилищу материалов объективного контроля применения FPV-дронов, коптеров и беспилотников самолётного типа.
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