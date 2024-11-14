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Царьград

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Сами с Украины, зарабатывают в России, но деньги уходят в ОАЭ: Как работает в нашей стране проект Artik & Asti

Сами с Украины, зарабатывают в России, но деньги уходят в ОАЭ: Как работает в нашей стране проект Artik & Asti

Реалии отечественного шоу-бизнеса - сами с Украины, зарабатывают в России, но деньги уходят в ОАЭ. Как это работает в нашей стране на наглядном примере проекта Artik & Asti.

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