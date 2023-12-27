Детский тайм-менеджмент: 5 простых советов, как научить ребенка все успевать

Приучаем к порядку с детства Любой взрослый понимает, что время — один из самых ценных ресурсов, но как эту идею вложить в голову ребенка, для которого есть только понятие настоящего? Своим опытом о том, как научить детей чувствовать время, поделилась автор книги «Дом как маленькое государство», мама двух дочек, амбассадор семьи, дома и уюта Диана Ходаковская.