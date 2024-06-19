Председатель ВС РФ Подносова заявила о важности цифровизации судопроизводства

Внедрение в судебные процессы цифровых технологий повышает доступность правосудия для граждан, исключает бумажную волокиту и сокращает сроки рассмотрения дел, заявила на Форуме глав высших инстанций стран БРИКС в Сочи председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, которую цитирует РАПСИ.