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О паритете

О паритете

Текст   дня  от Чёрной  Молнии.Как показала практика, российские корабли уязвимы для западных ракет, а российские газопроводы уязвимы для взрывчатки.

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