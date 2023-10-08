Охранник Саня, он же "полковник Лобас" от "весеу", приплыл в Крым, чтобы поставить двухцветный флаг

лл лина любимцева Но внешне мощный этот Лобас.... Надо же... Теперь сядет на пожизненное....

Александр Ляшенко Что вы так расстроились,ваши близкие от него не пострадали и вам стало жаль, внешне мощного этого Лобаса.... Надо же...