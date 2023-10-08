Вид на просторы морские с берега. Мыс Тарханкут на полуострове Крым продолжает привлекать к себе внимание представителей "хуторского" ГУР.
Охранник Саня, он же "полковник Лобас" от "весеу", приплыл в Крым, чтобы поставить двухцветный флаг
Комментарии
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лл
лина любимцева
Но внешне мощный этот Лобас.... Надо же... Теперь сядет на пожизненное....
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13 час.
Александр Ляшенко
Что вы так расстроились,ваши близкие от него не пострадали и вам стало жаль, внешне мощного этого Лобаса.... Надо же...
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6 час.
Александр Ляшенко
Аноним по кличке "Новости, события, факты" ты с какой целью выложил это фото: "Морские пограничники на страже." это же фото укрожопых вояк,или тебе по барабану чьи шевроны на фото ты лишь восхищён "мужеством" его?
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6 час.
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