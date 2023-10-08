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Охранник Саня, он же "полковник Лобас" от "весеу", приплыл в Крым, чтобы поставить двухцветный флаг

Охранник Саня, он же "полковник Лобас" от "весеу", приплыл в Крым, чтобы поставить двухцветный флаг

Вид на просторы морские с берега.  Мыс Тарханкут на полуострове Крым продолжает привлекать к себе внимание представителей "хуторского" ГУР.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Но внешне мощный этот Лобас.... Надо же... Теперь сядет на пожизненное....
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13 час.
Александр Ляшенко
Что вы так расстроились,ваши близкие от него не пострадали и вам стало жаль, внешне мощного этого Лобаса.... Надо же...
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6 час.
Александр Ляшенко
Аноним по кличке &quot;Новости, события, факты&quot; ты с какой целью выложил это фото: &quot;Морские пограничники на страже.&quot; это же фото  укрожопых  вояк,или тебе по барабану чьи шевроны на фото  ты лишь восхищён &quot;мужеством&quot; его?
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6 час.

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