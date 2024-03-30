Огромную стаю гусей заметили на полях жители Новоаннинского. Птицы после зимовки вернулись в места гнездования.
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Огромную стаю гусей заметили на полях жители Новоаннинского. Птицы после зимовки вернулись в места гнездования.