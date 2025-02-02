Акция с сожжением Корана: Расмус Палудан у посольства в Копенгагене

АЮ

Александр Юткин

А Коран причем? Бандиты его никогда и не читали. Книга безобидная. А вот ряжеными лжепроповедниками надо заниматься. Нет «дружбы народов». Есть общечеловеческие ценности. Но каждый народ потому и народ, что отличается от другого. В том числе условиями своего существования и развития в пределах конкретного государства. Разрушь государство, и его народ исчезнет. А Коран тут не причем. Мораль: берегите свою страну! И с правителей надо спрашивать насколько хорошо они это делают.