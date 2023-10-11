МакSим рассказала о самочувствии после рехаба: «Потеряла волосы»

МакSим до сих пор ощущает последствия тяжелой болезни Фото: соцсети Смогла ли МакSим излечиться от алкогольной зависимости? Что привело певицу к состоянию явного кризиса? Почему ее мама уговаривает бросить шоу-бизнес? На эти и другие вопросы артистка ответила корреспонденту Пятого канала.