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МакSим рассказала о самочувствии после рехаба: «Потеряла волосы»

МакSим рассказала о самочувствии после рехаба: «Потеряла волосы»

МакSим до сих пор ощущает последствия тяжелой болезни Фото: соцсети Смогла ли МакSим излечиться от алкогольной зависимости? Что привело певицу к состоянию явного кризиса? Почему ее мама уговаривает бросить шоу-бизнес? На эти и другие вопросы артистка ответила корреспонденту Пятого канала.

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