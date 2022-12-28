Штраф за шины не по сезону: он есть или его нет? Ответ ГИБДД

Штрафуют ли за отсутствие зимних шин? Информация об этом ходит противоречивая. Иван, г. Подольск Технический регламент Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает в зимний период (декабрь, январь, февраль) эксплуатацию легковых автомобилей и транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, имеющих технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т, не укомплектованных промаркированными соответствующим образом зимними шинами с остаточной высотой протектора более 4 мм.