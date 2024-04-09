Глава СК Бастрыкин потребовал возбудить дело о нападении подростков с пистолетом в Петербурге

ЧП произошло у станции метро «Черная речка» Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении группы подростков у станции метро «Черная речка» в -Петербурге на мужчину и его сына, сообщает пресс-служба СК.