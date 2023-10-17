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Лукаку забил 79-й гол за сборную и делит с Неймаром 9-е место в истории

Лукаку забил 79-й гол за сборную и делит с Неймаром 9-е место в истории

Ромелу Лукаку забил гол в матче отбора Евро-2024 со Швецией (1:1, игра была прервана). Это 79-й мяч бельгийца за сборную, и он вышел на 9-е место в истории, догнав Неймара (Бразилия) и Годфри Читалу (Замбия).

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