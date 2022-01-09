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Жесткий диск долой: поразительное применение ДНК

Жесткий диск долой: поразительное применение ДНК

В мире проблема с данными. Каждый год объем их растет в геометрической прогрессии. Это создает серьезную проблему: скорость, с которой мы производим данные, опережает нашу способность их хранить.

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