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Все 13 запланированных участков дорог отремонтированы в Химках

Все 13 запланированных участков дорог отремонтированы в Химках

В этом году в Химках отремонтировали 13 дорог общей площадью более 72 тысяч квадратных метров. Итоги капитального ремонта дорожной инфраструктуры обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

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