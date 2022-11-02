Все 13 запланированных участков дорог отремонтированы в Химках

В этом году в Химках отремонтировали 13 дорог общей площадью более 72 тысяч квадратных метров. Итоги капитального ремонта дорожной инфраструктуры обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.
В этом году в Химках отремонтировали 13 дорог общей площадью более 72 тысяч квадратных метров. Итоги капитального ремонта дорожной инфраструктуры обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.
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