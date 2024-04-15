Предупреждение о поездках на Ближний Восток

На фоне обострения положения с безопасностью на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел распространило предупреждение о поездках в связи с нестабильной ситуацией в Израиле: МИД рекомендует гражданам Республики Молдова избегать поездок в эту страну, не связанных с насущными вопросами.
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