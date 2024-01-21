Тарасенко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 11+19 в 39 играх

Форвард «Оттавы» набрал 30-е (11+19) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 39 игр. В матче с «Джетс» за 15:06 (2:24 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дудакова встретилась с певцом Шаманом. На UFC 294 она выходила на бой под песню «Я русский»
- Отстраненному за жест в поддержку Израиля форварду «Антальяспора» Ехезкелю предъявлены обвинения в «публичном разжигании ненависти». Израильтянина задержали, прокуратура начала расследование
- Министр обороны Израиля об отстранении Ехезкеля: «Турция выступает исполнительным органом ХАМАС. Лицемерие и неблагодарность – после землетрясения мы первые предложили помощь»
Свежие комментарии