Тарасенко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 11+19 в 39 играх

Форвард «Оттавы» набрал 30-е (11+19) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 39 игр. В матче с «Джетс» за 15:06 (2:24 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».