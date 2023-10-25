Байден запросил у конгресса $6 млрд на энергобезопасность США

REUTERS/Jonathan Ernst/Pool Президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой выделить 6 миллиардов долларов на усиление энергобезопасности Штатов, включая увеличение мощностей по обогащению урана.
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