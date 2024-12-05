Названы продукты, которые ведут к накоплению жира на мышцах

Учёные Калифорнийского университета опубликовали в журнале The BMJ исследование, показавшее связь между потреблением продуктов с высоким содержанием сахара, соли и пищевых добавок и накоплением жира на мышцах .
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