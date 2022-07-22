Основная масса населения уже испытывает все тяготы русофобской политики. Одновременно с этим серьёзные трения идут в Киеве между президентом Украины Владимиром Зеленским и силовиками, а на линии соприкосновения ВСУ несут существенные потери.
Основная масса населения уже испытывает все тяготы русофобской политики. Одновременно с этим серьёзные трения идут в Киеве между президентом Украины Владимиром Зеленским и силовиками, а на линии соприкосновения ВСУ несут существенные потери.
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