Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...
  • Mikhail Stepanov
    Что, обезьяна черножопая, в хохлы перекрестился?«Бостон» вывел из...
  • моряк океанский
    Провалился в НХЛ, провалился на Олимпиаде в Пекине, какие ещё надежды он может оправдать!Оскар Линдберг: «...

«Сан-Хосе» и 28-летний Гертл близки к продлению контракта на 8 лет

«Сан-Хосе» и форвард Томаш Гертл вскоре могут продлить контракт. По сведениям журналиста Пьера ЛеБрюна, стороны близки к заключению соглашения на 8 лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх