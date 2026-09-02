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Царьград

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Театр Вахтангова сыграет "Повести Пушкина" в Китае в 2026 году

Театр Вахтангова сыграет "Повести Пушкина" в Китае в 2026 году

Государственный театр Вахтангова в сентябре 2026 года представит спектакли "Повести Пушкина" и "Амадей" в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне.

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