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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Тесть-миллиардер подослал слежку и уговорил дочь развестись: Почему Семен Слепаков теперь боится жениться

Шоу-бизнес: Тесть-миллиардер подослал слежку и уговорил дочь развестись: Почему Семен Слепаков теперь боится жениться

Еще несколько лет назад Семен Слепаков считался одним из самых успешных российских комиков: миллионы поклонников, гастроли за рубежом, свадьба с дочкой миллиардера.

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