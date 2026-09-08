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Регионы России

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Подтверждена совместимость аналитической платформы Dataplan и операционной системы РЕД ОС 8

Подтверждена совместимость аналитической платформы Dataplan и операционной системы РЕД ОС 8

Российские разработчики решений в области информационной безопасности и ИТ — компании NGR Softlab и РЕД Софт — сообщили о подтверждении совместимости аналитической платформы Dataplan с операционной системой РЕД ОС 8.

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